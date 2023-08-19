Министр экономического развития РФ с рабочей поездкой приехал в Тверскую область

Новые проекты позволят привлечь в экономику региона новые инвестиции Фото: ПТО

19 августа в Конаковском округе обсуждают экономический потенциал Верхневолжья и туристические объекты Конаковского округа. В рабочей поездке министра экономического развития РФ Максима Решетникова и губернатора Тверской области Игорь Рудени также принимают участие представители отраслевых федеральных ведомств, а также Республики Бурятия и Алтайского края.

С 2015 года в туристические объекты Завидово вложено более 16 млрд рублей частных инвестиций, создано свыше 300 рабочих мест. К 2025 году здесь планируется создание апарт-отеля и классифицированных отелей, крытого семейного центра развлечений, горнолыжного склона.

«Сегодня очень много заявок на создание в Завидово новых отелей. Только в прошлом году курорт принял более полумиллиона туристов. К 2025 году планируется увеличение турпотока в Завидово до миллиона человек в год», - отметил в выступлении Игорь Руденя.

Обсуждался на встрече и завод по производству канатных дорог, в планах построенного на площадке промышленно-производственного типа «Эммаусс», которая будет создана в Калининском и Конаковском округах.

«Механизм ОЭЗ позволит привлечь в экономику региона новые инвестиции и обеспечить его жителей современными рабочими местами, – подчеркнул министр Максим Решетников.

Общий эффект от реализации подтвержденных инвестиционных проектов в особых экономических зонах «Завидово» и «Эммаусс» оценивается в более 55,5 млрд рублей частных инвестиций, свыше 10 300 новых рабочих мест и 22 млрд рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней до 2036 года.

Представители Бурятии, Алтайского края отметили, что положительный опыт региона планируется использовать в работе по реализации проектов территориальных ОЭЗ.