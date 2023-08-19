В Тверской области будет открыт памятник святителю Николаю Японскому

Памятник установят на малой родине святого. Фото: пресс-служба Тверской епархии

6 сентября в деревне Берёза Оленинского округа Тверской области состоится открытие и освящение памятника святому Николаю Японскому.

Место установки выбрано неслучайно: «Именно здесь Ваня Касаткин, будущий основатель Японской Православной Церкви, провел свое детство. Сегодня его имя носит фестиваль единоборств и боевых искусств в России, а также один из православных батальонов российских воинов в зоне СВО», - сообщают в пресс-службе Тверской епархии.

Сообщается, что скульптура была создана на средства, собранные зрителями телеканала «Спас». В настоящее время на месте уже разбит небольшой сад в русско-японском стиле.

В церемонии открытия примут участие митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, губернатор Тверской области Игорь Руденя, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников.