На подростка в заброшенной школе в Тверской области упало стекло и порезало руку

Доступ к заброшенной школе не был перекрыт. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Следственным комитетом и сотрудниками прокуратуры по Тверской области выясняются причины и условия, которые привели к травмированию 13-летнего ребенка.

Предварительно установлено, что 18 августа мальчик с компанией друзей отправился в заброшенную школу в деревне Краснодубье Торопецкого района. Чтобы поймать интернет, он высунул телефон из разбитого окна, однако остатки стекла упали на руку ребенка и перерезали сухожилия. Травмированного мальчика тут же направили в медицинское учреждение, а позже вертолетом Ми-8 МЧС России доставили в Детскую областную клиническую больницу Твери.

После ЧП со стороны силовых ведомств была организована проверка. На месте происшествия было установлено, что доступ к двухэтажному зданию перекрыт не был.

В настоящее время со стороны следственного комитета выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

«В ходе проверки также будет дана оценка действиям собственника помещения, законных представителей, а также органов и учреждений системы профилактики по организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул и предупреждению их травматизма», - комментируют в прокуратуре Торопецкого района.