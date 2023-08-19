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НовостиДом. Семья19 августа 2023 7:04

Ботанический сад Твери приглашает на встречу с хищными зелеными монстрами

Любителей хищных растений ждут на выставке
Арина ВАСИНА
Гости Ботанического сада узнают о хищных растениях много нового. Фото: Ботанический сад ТвГУ

Гости Ботанического сада узнают о хищных растениях много нового. Фото: Ботанический сад ТвГУ

19 и 20 августа гостями Тверского ботанического сада станут лектор Ботанического сада МГУ, специалист по растениям-хищникам Сергей Куницын и его подопечные – прекрасные и ужасные «зеленые монстрики».

С 11:00 до 16:00 посетители сада смогут полюбоваться любопытными растениями на выставке, где будут представлены их различные виды – росянки, жирянки, непентесы, саррацении, венерины мухоловки.

На встрече можно будет узнать о «зеленых монстриках» много нового, в том числе научиться за ними ухаживать, а также поучаствовать в мастер-классах.