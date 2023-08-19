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НовостиОбщество19 августа 2023 6:33

13-летний мальчик пропал в Тверской области

По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело
Арина ВАСИНА
Если кто-то знает, где находится мальчик, следователи просят сообщить. Фото: СУ СК России по Тверской области

Если кто-то знает, где находится мальчик, следователи просят сообщить. Фото: СУ СК России по Тверской области

18 августа информация о безвестном исчезновении 13-летнего подростка поступила в следственный отдел СК России по Тверской области. 12 августа Михаил Кононов ушел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Сотрудниками ведомства объявлена мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, Заволжским межрайонным следственным отделом Твери возбуждено уголовное дело.

Поисками мальчика в своей части занимаются следователи, сотрудники из органов внутренних дел и волонтеры.

Если кому-либо из граждан известно о местонахождении мальчика, следственные органы СК России просят сообщить об этом по телефону СУ СК России по Тверской области : 8-930-179-00-69.

- Любая информация может оказаться полезной в поисках, - подчеркивают в ведомстве.