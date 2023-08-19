В праздник Преображения Господня в храмах Твери освятят плоды нового урожая

В храмах Тверской области освятят плоды нового урожая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19 августа православные Тверской области отмечают большой праздник Преображение Господне. Из-за традиции освящать в храмах в этот день плоды нового урожая в народе его называют Яблочный спас.

Считается, что в этот день Иисус Христос на горе Фавор явил свою божественную сущность. Свидетелями стали три апостола. Иисус начал молиться и вдруг лицо его озарилось ярким светом, одежда побелела, в это время с небес раздался глас, возвестивший о том, что Христос - сын Божий.

19 августа в 9.00 в Воскресенском кафедральном соборе Твери (ул. Баррикадная, 1) пройдет богослужение, которое совершит митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Сразу после службы верующие смогут освятить урожай этого года - виноград, яблоки, сливы.

В народе верили, что освященные плоды обладают особыми свойствами. Не забывали ими и делиться. Угощали освященными фруктами детей и нуждающихся. А также пирогами и вареньем, которые тоже готовили в этот день все вместе.