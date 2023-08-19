Новые учебники истории с разделом по СВО поступят в школы Тверской области

Обучение по данным учебникам начнется в новом учебном году Фото: ПТО

На совещании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, был рассмотрен вопрос закупки новых учебников истории для учащихся старших классов.

В учебнике для 10 класса освещаются события отечественной истории 1914-1945 годов. Для 11 класса - события истории России 1945 года-начала 2020 годов, в том числе и о проведении специальной военной операции и вхождение в состав РФ новых регионов.

Также на совещании обсуждались вопросы создания в школах новых мест для дополнительного образования детей и другие решения по подготовке к началу нового учебного года.