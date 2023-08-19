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НовостиОбщество19 августа 2023 5:58

Новые учебники истории с разделом по СВО поступят в школы Тверской области

Школьники Тверской области будут изучать СВО по новым учебникам
Арина ВАСИНА
Обучение по данным учебникам начнется в новом учебном году

Обучение по данным учебникам начнется в новом учебном году

Фото: ПТО

На совещании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, был рассмотрен вопрос закупки новых учебников истории для учащихся старших классов.

В учебнике для 10 класса освещаются события отечественной истории 1914-1945 годов. Для 11 класса - события истории России 1945 года-начала 2020 годов, в том числе и о проведении специальной военной операции и вхождение в состав РФ новых регионов.

Также на совещании обсуждались вопросы создания в школах новых мест для дополнительного образования детей и другие решения по подготовке к началу нового учебного года.