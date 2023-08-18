В Тверской области рыбака-браконьера отправили на обязательные работы

Рыбака-браконьера осудили в Тверской области

Перед судом в Тверской области предстал 61-летний житель Спировского района. Мужчина признан виновным в незаконной рыбной ловле (п.п. «б, в» ч. 1 ст. 256 УК РФ).

В судебном заседании установлено, что 10 апреля 2023 года на берегу реки Малая Тигма мужчина заколол острогой трех щук. Ущерб государства составил 5 000 рублей.

Как уточнили в прокуратуре Тверской области, вылов водных биологических ресурсов в указанное время на указанной реке подпадает под запретные периоды добычи водных биоресурсов для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Виновному суд назначил 150 часов обязательных работ.