В Твери простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Эльмаром Исмаиловым Фото: администрация Рамешковского муниципального округа

17 августа 2023 года на Аллее Славы кладбища в Дмитрово-Черкассах в Твери простились с погибшим в ходе СВО десантником Эльмаром Исмаиловым.

Эльмар родился 17 декабря 2000 года. Окончил школу, тверской колледж им. Кайкова. Весной 2021 года Эльмар был призван на военную службу по призыву в отдельный гвардейской полк связи военно-десантных войск. Через год доброволец подписал контракт.

Эльмар Исмаилов был награждён Медалью Суворова, медалью за воинскую доблесть 2-ой степени.

Как сообщает администрация Рамешковского муниципального округа, 9 августа 2023 года Эльмар Исмаилов погиб в бою за село Малая Каховка Херсонской области, сохранив верность присяге. Награждён орденом Мужества посмертно.

Героя похоронили с воинскими почестями.