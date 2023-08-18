Библиотеки Твери подготовили мероприятия к Дню Государственного флага РФ

День Государственного флага празднуется 22 августа. Фото: Анастасия ЖУКОВА

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации. К этому празднику городские библиотеки Твери подготовили познавательные мероприятия, книжные выставки и мастер-классы, рассказывающие об истории и современности государственных символов России.

Так, в библиотеке имени Герцена до конца августа работает выставка «Славный флаг России» . А 22 августа в 12:00 там пройдёт мастер-класс «Флаг нашей славы». Библиотечные филиалы во всех районах города также подготовили специальные мероприятия. 12+