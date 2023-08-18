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НовостиОбщество18 августа 2023 15:01

Библиотеки Твери подготовили мероприятия к Дню Государственного флага РФ

В библиотеках Твери пройдут выставки и мастер-классы к Дню государственного флага
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
День Государственного флага празднуется 22 августа.

День Государственного флага празднуется 22 августа.

Фото: Анастасия ЖУКОВА

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации. К этому празднику городские библиотеки Твери подготовили познавательные мероприятия, книжные выставки и мастер-классы, рассказывающие об истории и современности государственных символов России.

Так, в библиотеке имени Герцена до конца августа работает выставка «Славный флаг России» . А 22 августа в 12:00 там пройдёт мастер-класс «Флаг нашей славы». Библиотечные филиалы во всех районах города также подготовили специальные мероприятия. 12+