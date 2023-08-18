Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 августа 2023 14:46

Делегация клуба «Отечество» из Новосибирской области посетила Тверь

В Тверь прибыла делегация участников клуба «Отечество» из Карасукского района Новосибирской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Участники делегации почтили память воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны Фото: администрация Твери

Участники делегации почтили память воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны Фото: администрация Твери

В Тверь прибыла делегация клуба «Отечество» из Карасукского района Новосибирской области.

Участники ветеранского поисково-патриотического клуба, которые 11 лет занимаются поисковой деятельностью, приехали в Тверь, чтобы увековечить память бойцов Красной Армии, призванных из Карасукского района.

"По архивным документам установлены имена шестерых уроженцев Карасукского района, захороненных на тверской земле: Михаил Иванович Дводниченко, Иван Игнатьевич Качалов, Евдоким Герасимович Морозов, Гавриил Оспипович Коротков, Кузьма Савельевич Токаренко", - сообщили в администрации Твери.

Памятные мероприятия прошли на Смоленском воинском захоронении, где собравшиеся возложили цветы. А затем приняли участие в круглом столе «Обмен опытом работы с ветеранами и молодежью».