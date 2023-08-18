Делегация клуба «Отечество» из Новосибирской области посетила Тверь

Участники делегации почтили память воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны Фото: администрация Твери

В Тверь прибыла делегация клуба «Отечество» из Карасукского района Новосибирской области.

Участники ветеранского поисково-патриотического клуба, которые 11 лет занимаются поисковой деятельностью, приехали в Тверь, чтобы увековечить память бойцов Красной Армии, призванных из Карасукского района.

"По архивным документам установлены имена шестерых уроженцев Карасукского района, захороненных на тверской земле: Михаил Иванович Дводниченко, Иван Игнатьевич Качалов, Евдоким Герасимович Морозов, Гавриил Оспипович Коротков, Кузьма Савельевич Токаренко", - сообщили в администрации Твери.

Памятные мероприятия прошли на Смоленском воинском захоронении, где собравшиеся возложили цветы. А затем приняли участие в круглом столе «Обмен опытом работы с ветеранами и молодежью».