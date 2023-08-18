Четырнадцать популярных продуктов подорожали за неделю в Тверской обалсти

Рассказываем, какие продукты подорожали в тверских магазинах.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Об итогах очередного мониторинга цен в продуктовых магазинах региона сообщил Тверьстат. За неделю с 8 по 14 августа выросли цены на несколько отслеживаемых статистикой продуктов:
яблоки +3,63%
полукопчёная колбаса +2,89%
варёная колбаса +2,49%
свинина +2,35%
чай чёрный +2,18%
творог +2,11%
мука пшеничная +2,04%
сливочное масло +1,77%
гречка +1,76%
бананы +1,45%
пшено +1,26%
сыр +1,46%
мясные детские консервы +1,29%
куры +1,19%.
Немного скинули в цене свежие помидоры и огурцы, морковь, репчатый лук, свёкла, капуста, картофель, макароны, сосиски и сардельки.