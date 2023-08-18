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НовостиОбщество18 августа 2023 14:37

Четырнадцать популярных продуктов подорожали за неделю в Тверской обалсти

В Тверской области за неделю подорожали яблоки, гречка, творог, колбаса и свинина
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Рассказываем, какие продукты подорожали в тверских магазинах.

Рассказываем, какие продукты подорожали в тверских магазинах.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Об итогах очередного мониторинга цен в продуктовых магазинах региона сообщил Тверьстат. За неделю с 8 по 14 августа выросли цены на несколько отслеживаемых статистикой продуктов:

яблоки +3,63%

полукопчёная колбаса +2,89%

варёная колбаса +2,49%

свинина +2,35%

чай чёрный +2,18%

творог +2,11%

мука пшеничная +2,04%

сливочное масло +1,77%

гречка +1,76%

бананы +1,45%

пшено +1,26%

сыр +1,46%

мясные детские консервы +1,29%

куры +1,19%.

Немного скинули в цене свежие помидоры и огурцы, морковь, репчатый лук, свёкла, капуста, картофель, макароны, сосиски и сардельки.