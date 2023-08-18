Специалисты Росреестра по телефону в Твери ответят на вопросы граждан

Горячую линию организует тверской Росреестр. Фото: Мария ЛЕНЦ

24 августа в Управлении Росреестра по Тверской области состоится тематическая горячая линия по вопросам нарушений земельного законодательства. На звонки граждан будут отвечать специалисты отдела государственного земельного надзора.

«По телефону горячей линии жители Верхневолжья смогут узнать, какие обязанности существуют у правообладателей земельных участков, как действовать в случае возникновения земельных споров с соседями, при каких условиях и куда можно обратиться с жалобой на соседа, нарушившего границы земельного участка, какая ответственность предусмотрена за незаконное занятие земельного участка, а также иные виды нарушений земельного законодательства, и как в целом можно обезопасить себя от действий нарушителей», - сообщил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тверской области Андрей Тяпкин.

Консультации могут получить физические и юридические лица, а также представители бизнеса.

Горячая линия пройдёт 24 августа (четверг) с 14:00 до 17:00. Номер телефона: 8 (4822) 47-73-34 (доб. 1223).