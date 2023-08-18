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НовостиОбщество18 августа 2023 12:37

В Тверской области по просьбам жителей отремонтировали несколько участков дорог

Участки на двух дорогах привели в порядок в Ржевском округе
Алексей АНДРЕЕВ
в Ржевском округе отремонтированы несколько дорожных участков.

в Ржевском округе отремонтированы несколько дорожных участков.

Фото: ПТО

В Ржевском округе рамках нацпроекта отремонтировали дорогу Ржев - Леонтьево и её продолжение - подъезд к посёлку Победа. Общая протяженность приведенных в порядок участков - 4 км.

С просьбой об этом ремонте к губернатору Игорю Рудене в ходе прямого телеэфира в сентябре прошлого года обращалась местная жительница Оксана Королёва.

Глава региона отреагировал - объекты включили в программу дорожных работ на 2023 год.

Подрядная организация выполнила фрезерование, укладку нового асфальтобетона, укрепление обочин, обустройство дороги.

Также в этом году в Ржевском округе по просьбам жителей отремонтировали автотрассу «Москва – Рига» – Светлая, на которой расположено пять населенных пунктов.

Кроме того, по многочисленным обращениям жителей региона сейчас активно ремонтируется дорога Тверь – Тургиново.