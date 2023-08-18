В Твери до 21 августа перекроют движение по улице Симеоновской

В Твери перекроют улицу Симеоновскую Фото: Алина НИЗАМОВА

Движение и парковку всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, ограничат с 21:00 вечера 18 августа до 6:00 утра 21 августа на улице Симеоновской (на участке от Тверского проспекта до Свободного переулка).

Работы будет проводить АО "АБЗ-Дорстрой". Подрядчику предписано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Симеоновскую.

Будьте внимательны, ищите пути объезда.