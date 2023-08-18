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НовостиОбщество18 августа 2023 12:31

В Твери до 21 августа перекроют движение по улице Симеоновской

На время ремонтных работ перекроют улицу Симеоновскую в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери перекроют улицу Симеоновскую

В Твери перекроют улицу Симеоновскую

Фото: Алина НИЗАМОВА

Движение и парковку всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, ограничат с 21:00 вечера 18 августа до 6:00 утра 21 августа на улице Симеоновской (на участке от Тверского проспекта до Свободного переулка).

Работы будет проводить АО "АБЗ-Дорстрой". Подрядчику предписано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Симеоновскую.

Будьте внимательны, ищите пути объезда.