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НовостиОбщество18 августа 2023 11:17

ООО «Транснефть – Балтика» выпустило 1,5 тыс. экземпляров молоди стерляди в Иваньковское водохранилище на территории Тверской области

Выпуск в водоем ценной рыбы осуществлялся в присутствии представителей Росрыболовства, которые, подтвердили удовлетворительное состояние мальков
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Выпуск мальков

Выпуск мальков

Мероприятие проводилось в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть». Вид выращиваемых водных биологических ресурсов, их количество и место выпуска были определены специализированным научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства.

В этом году предприятие уже выпустило в р. Неву в Ленинградской области 3,2 тыс. мальков атлантического лосося (семги), около 13 тыс. мальков стерляди в Горьковское водохранилище в Ярославской области, а в р. Шелонь Новгородской области и в Рыбинское водохранилище Ярославской области – около 3 млн мальков щуки. В течение 2018-2022 гг. водоемы пополнили свыше 650 тыс. экземпляров.

Экологический контроль, выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды и поддержание безопасности функционирования оборудования являются приоритетными направлениями природоохранной деятельности ООО «Транснефть – Балтика».