В Тверской области с начала сезона произошло 14 лесных пожаров

В Тверской области с начала сезона потушили 14 лесных пожаров Фото: Алексей КОСЕНЧУК

С начала пожароопасного сезона в Тверской области ликвидировано 14 лесных пожаров в Андреапольском, Бельском, Бологовском, Весьегонском, Западнодвинском, Жарковском, Калининском, Кувшиновском, Нелидовском и Торопецком муниципальных образованиях. Общая площадь возгорания составила 27,6 га.

По сообщению Министерства лесного комплекса Тверской области, все возгорания ликвидированы в день обнаружения. Ограничений на посещение лесов гражданами не установлено.

До 31 августа 2023 года действует особый противопожарный режим: запрещено разжигать костры, жечь мусор и сухую траву в лесах.