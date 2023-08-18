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НовостиОбщество18 августа 2023 9:39

Инспекторы Минприроды Тверской области выявили 22 нарушения правил охоты

В Тверской области открыта охота на водоплавающую, болотно-луговую и боровую дичь
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области открыта охота на дичь

В Тверской области открыта охота на дичь

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В период открытия сезона охоты на пернатую дичь инспекторами Минприрды Тверской области с 12 по 13 августа выявлено 22 административных правонарушения в области охоты, в семи случаях охота осществлялась недопустимыми методами и с нарушением сроков, что влечет лишение права на охоту сроком от одного года до двух лет.

В ходе надзора изъято две единицы охотничьего огнестрельного оружия.

Минприроды напоминает гражданам о необхоимости соблюдения действующего законодательство в сфере природопользования. Нарушители будут привлечены к ответственности.