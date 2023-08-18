В Тверской области за сутки спасатели МЧС потушили пять пожаров

Спасатели Тверской области продолжают работать в режиме повышенной готовности Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

За сутки на территории Тверской области произошло пять пожаров, в том числе возгорание тепловоза, автомобиля и мусора.

ГУ МЧС России по Тверской области зарегистрировано одно происшествие на воде. В озере Волго Селижаровского округа утонул мужчина.

Группа специальных взрывных работ за сутки привлекались один раз для ликвидации взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны.

Трижды пожарно-спасательные подразделения привлекались на ДТП.

Из-за грозы и усиления ветра произошли частичные отключения энергоснабжения в ряде районов Тверской области.

Спасатели Тверской области продолжают работать в режиме повышенной готовности.