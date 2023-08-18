В Тверской области за сутки спасатели МЧС потушили пять пожаров

Спасатели Тверской области продолжают работать в режиме повышенной готовности Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
За сутки на территории Тверской области произошло пять пожаров, в том числе возгорание тепловоза, автомобиля и мусора.
ГУ МЧС России по Тверской области зарегистрировано одно происшествие на воде. В озере Волго Селижаровского округа утонул мужчина.
Группа специальных взрывных работ за сутки привлекались один раз для ликвидации взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны.
Трижды пожарно-спасательные подразделения привлекались на ДТП.
Из-за грозы и усиления ветра произошли частичные отключения энергоснабжения в ряде районов Тверской области.
Спасатели Тверской области продолжают работать в режиме повышенной готовности.