В Тверской области выделят свыше 224 млн рублей на гранты молочным фермам

Малым и средним хозяйствам компенсируют до 90% затрат на обновление молочного стада. Фото: ПТО

17 августа губернатор Игорь Руденя провел заседание областного правительства. На нем утверждены порядки предоставления грантов малым и средним хозяйствам, занимающимся молочным животноводством.

Аграриям могут компенсировать до 90% затрат на приобретение скота и до 60% затрат на обновление оборудования ферм.

На заседании объявлено, что на эти гранты будет направлено 224,8 млн рублей из областного бюджета.

"В настоящее время 19 потенциальных получателей поддержки готовы приобрести более 1100 голов крупного рогатого скота молочного направления, ряд из них – модернизировать шесть молочных ферм", - уточнила пресс-служба областного правительства.