В Тверской области 19 августа состоится "Джаз-пленэр в Домотканово"

Жителей и гостей Тверской области приглашают на "Джаз-пленэр в Домотканово" Фото: Ольга ТРОФИМОВА

19 августа в Мемориально-художественном музее Валентина Серова в Домотканово пройдет VI Международный фестиваль "Джаз-пленэр в Домотканово" (6+).

На эстраде под открытым небом выступит джазовый квинтет Александра Красоткина и Ани Саркисян (вокал), столичные джазмены: Трио Даниэля Адиянца и Секстет Виталия Головнева, а также зарубежные гости из группы Somewhere Music Session (Замбия и Камерун).

Для гостей фестиваля организованы выставки "Сказочный мир кукол", живописи и графики тверского художника Алексея Жоголева.

Адрес проведения: Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское поселение, деревня Красная Новь, д. 8А. Мемориально-художественный музей Валентина Серова в Домотканово.

Справки по телефонам: (4822) 34-62-43, 8 (903) 034-33-11.