В Тверской области назначен Бологовский межрайонный прокурор

Бологовским межрайонным прокурором назначена старший советник юстиции Олеся Шевчук Фото: прокуратура Тверской области

Приказом Генпрокурора Российской Федерации от 14 августа 2023 года на должность Бологовского межрайонного прокурора Тверской области назначена старший советник юстиции Олеся Шевчук.

По информации пресс-службы прокуратуры Тверской области, Олеся Леонидовна, 1984 года рождения, окончила Саратовскую государственную академию права. В прокуратуре Тверской области проходила службу с июля 2007 года помощником Кимрского межрайонного прокурора, помощником, старшим помощником Бологовского межрайонного прокурора. С 2012 по 2018 годы работала в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре. В ноябре 2018 года принята на службу в прокуратуру Тверской области, занимала должности старшего помощника Бологовского межрайонного прокурора, заместителя Осташковского межрайонного прокурора, прокурора Пеновского района Тверской области.