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НовостиПроисшествия18 августа 2023 8:12

В Твери полицейские раскрыли кражу мобильного телефона

В Твери мужчина забрал телефон, забытый на прилавке, и стал фигурантом уголовного дела
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полицейские в Твери раскрыли кражу телефонв

Полицейские в Твери раскрыли кражу телефонв

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 47-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что в магазине на прилавке забыла телефон стоимостью 10 000 рублей.

Полицейские выяснили, что забытый мобильный увидел молодой человек, стоявший в очереди рядом с потерпевшей. Он и забрал аппарат.

Ранее подозреваемый 1997 года рождения привлекался к уголовной ответственности. Телефон он продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" на фигуранта завели уголовное дело.