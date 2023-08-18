В Твери полицейские раскрыли кражу мобильного телефона

Полицейские в Твери раскрыли кражу телефонв Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 47-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что в магазине на прилавке забыла телефон стоимостью 10 000 рублей.

Полицейские выяснили, что забытый мобильный увидел молодой человек, стоявший в очереди рядом с потерпевшей. Он и забрал аппарат.

Ранее подозреваемый 1997 года рождения привлекался к уголовной ответственности. Телефон он продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" на фигуранта завели уголовное дело.