В Твери полицейские раскрыли кражу мобильного телефона

Полицейские в Твери раскрыли кражу телефонв
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию обратилась 47-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что в магазине на прилавке забыла телефон стоимостью 10 000 рублей.
Полицейские выяснили, что забытый мобильный увидел молодой человек, стоявший в очереди рядом с потерпевшей. Он и забрал аппарат.
Ранее подозреваемый 1997 года рождения привлекался к уголовной ответственности. Телефон он продал, а деньги потратил.
По статье "Кража" на фигуранта завели уголовное дело.