Воспитатели и педагоги Тверской области получат по 10 тысяч рублей к 1 сентября

Сотрудники образовательных организаций региона получат разовую выплату. Фото: ПТО

В Тверской области работники учреждений образования (кроме вузов) вновь получат единовременную региональную выплату к 1 сентября. Губернатор Игорь Руденя сообщил об этом 17 августа в вечернем прямом телеэфире. Разовые выплаты к началу учебного года по решению губернатора уже перечислялись работникам сферы образования региона в 2021-2022 годах.

Как уточнила пресс-служба областного правительства, в 2023-м выплаты к 1 сентября получат работники школ и детских садов (включая частные организации), колледжей, организаций дополнительного образования, спортшкол, детских домов и домов ребёнка, школ-интернатов, реабилитационных центров для несовершеннолетних.

В целом речь идет о более 40 тыс. человек в 1125 учебных учреждениях. Размер выплаты для учителей, воспитателей, тренеров, инструкторов-методистов, педагогов дополнительного образования, руководителей учреждений и их заместителей составит 10 тыс. рублей. Для помощников воспитателей, сторожей, бухгалтеров, уборщиков и других технических сотрудников образовательных организаций - 5 тыс. рублей.