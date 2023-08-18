Ручную гранату нашли и обезвредили в Калининском округе

В Тверской области ликвидировали снаряды Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

17 августа группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районе деревни Напрудное Калининского округа обнаружен взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. - ручная граната "РГ-42".

Группой аварийно-спасательной службы снаряд ликвидирован на полигоне.

Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо позвонить в службу спасения по телефону 112 и не препринимать действий по самостоятельной ликвидации.