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НовостиОбщество18 августа 2023 6:40

Ручную гранату нашли и обезвредили в Калининском округе

В Тверской области продолжают находить снаряды времен Великой Отечественной войны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области ликвидировали снаряды Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области ликвидировали снаряды Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

17 августа группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районе деревни Напрудное Калининского округа обнаружен взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. - ручная граната "РГ-42".

Группой аварийно-спасательной службы снаряд ликвидирован на полигоне.

Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо позвонить в службу спасения по телефону 112 и не препринимать действий по самостоятельной ликвидации.