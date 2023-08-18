В Тверской области из-за грозы произошли отключения электричества в районах

Из-за грозы жители Тверской области остались без электричества

Сообщение о частичном отключении электроснабжения в ряде муниципальных образований Тверской области поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 17 августа.

Накануне спасатели предупредили жителей об ухудшении погоды. В регионе прошли грозы, сопровождаемые сильным ветром.

На местах работают восстановительные бригады. Обстановка находится на контроле МЧС.

Сообщить об отключениях электроснабжения жители могут по круглосуточному телефону Единого контакт-центра "Россети" 8-800-220-0-220.