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НовостиОбщество17 августа 2023 19:02

Президент наградил двух глав округов, слесаря и актера из Тверской области

Указом главы государства несколько жителей тверского региона представлены к государственным наградам
Алексей АНДРЕЕВ
Четыре жителя региона удостоены госнаград.

Четыре жителя региона удостоены госнаград.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Согласно Указу Президента России государственных наград за трудовую деятеьность удостоены четыре жителя Верхневолжья. С этим событием их поздравил губернатор Игорь Руденя.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоен глава Андреапольского муниципального округа Николай Баранник, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – глава Осташковского городского округа Алексей Титов.

Николай Баранник руководит муниципалитетом с 2000 года. Алексей Титов возглавляет Осташковский округ с 2017-го, до это этого немало лет был во главе Селижаровского района.

Почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» присвоено слесарю аварийно-восстановительных работ ООО «Тверь Водоканал» Сергею Ахматову. В отрасли он уже 27 лет.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награжден заслуженный артист РФ, актер Тверского театра юного зрителя Виктор Дегтярёв. В ТЮЗе им сыграно более 70 ролей, он - один из корифеев театра.