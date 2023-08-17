Президент наградил двух глав округов, слесаря и актера из Тверской области

Четыре жителя региона удостоены госнаград. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Согласно Указу Президента России государственных наград за трудовую деятеьность удостоены четыре жителя Верхневолжья. С этим событием их поздравил губернатор Игорь Руденя.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоен глава Андреапольского муниципального округа Николай Баранник, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – глава Осташковского городского округа Алексей Титов.

Николай Баранник руководит муниципалитетом с 2000 года. Алексей Титов возглавляет Осташковский округ с 2017-го, до это этого немало лет был во главе Селижаровского района.

Почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» присвоено слесарю аварийно-восстановительных работ ООО «Тверь Водоканал» Сергею Ахматову. В отрасли он уже 27 лет.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награжден заслуженный артист РФ, актер Тверского театра юного зрителя Виктор Дегтярёв. В ТЮЗе им сыграно более 70 ролей, он - один из корифеев театра.