На улице Трехсвятской Твери должны уложить не песчано-бетонную, а гранитную плитку

Губернатор в прямом эфире 17 августа. Фото: ПТО

Вечером 17 августа состоялся прямой телеэфир с губернатором Игорем Руденей. Прозвучал вопрос от жительницы областной столицы: "Почему замедлился ремонт улицы Трехсвятской в центре Твери?". Глава региона ответил, что это из-за плитки.

Игорь Руденя подчеркнул, что в Твери задан высокий стандарт качества благоустройства и поэтому в центре города пешеходную часть, где идет благоустройство, должны укладывать гранитной плиткой.

Губернатор указал, что коллеги из городской администрации "не услышали" и почему-то было принято решение положить на реконструируемом отрезке улицы Трехсвятскую в несколько раз менее прочную песчано-бетонную плитку.

- Но это уже не тот уровень, не то качество, - заметил Игорь Руденя, указав, что Соборная площадь была в этом году вымощена именно гранитной плиткой.

Губернатор добавил, что берет под контроль ход работ по благоустройству в центре Твери: