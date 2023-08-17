В Тверской области простились с погибшим входе СВО Николаем Кузьминым

Николая Кузьмина похоронили в деревне Козлово Фото: администрация Андреапольского муниципального округа

17 августа в деревне Козлово Андреапольского муниципального округа Тверской области простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Николаем Кузьминым.

На траурной церемонии присутствовали родные и близкие погибшего, предстаители администрации округа и военного комиссариата.

Администрация Андреапольского округа выражает соболезнования родным и близким героя.

Николая Кузьмина похоронили на кладбище возле деревни Козлово.

Светлая память герою.