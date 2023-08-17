Исполнилось 100 лет участнице Великой Отечественной войны Вере Савичевой Фото: ПТО

17 августа исполнилось 100 лет участнице Великой Отечественной войны Вере Савичевой. С юбилеем жительницу Бологовского муниципального округа поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Бологовский край, в котором Вы родились, и вся Тверская область гордится Вашим вкладом в Великую Победу. Ваш труд на оборонных и строительных работах, в госпиталях - это пример самоотверженности, трудолюбия, высоких человеческих качеств», - отметил глава региона.

До войны Вера Фёдоровна работала на трикотажной фабрике вязальщицей. В первые месяцы войны строила аэродром за деревней Рютино Бологовского района, заготавливала дрова, рыла окопы.

В 1943 году поступила работать кастеляншей в санаторий в деревне Заключье, в помещении которого позже организовали госпиталь. В августе 1944 -го вместе с госпиталем была направлена в Ригу, а оттуда в августе 1945-го - на войну с Японией.

В Бологое Вера Федоровна вернулась в начале 1946 года. Работала кастеляншей в детском доме и продавцом в магазине в посёлке Лыкошино.