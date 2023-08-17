Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 14:37

Участнице войны Вере Кузнецовой из Фирово исполнился 101 год

Веру Иезикильевну со 101-летием поздравил губернатор Тверской области
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Вера Иезикильевна Кузнецова.

Вера Иезикильевна Кузнецова.

Фото: ПТО

17 августа свой 101-й день рождения отпраздновала участница Великой Отечественной войны Вера Иезикильевна Кузнецова, жительница посёлка Фирово Тверской области.

Вера Иезикильевна награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и «Ветеран труда». В войну она состояла на службе в Министерстве государственной безопасности СССР.

Со знаменательной датой Веру Кузнецову поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Вы внесли свой вклад в победу нашего народа в Великой Отечественной войне. Ваши мужество и трудолюбие, преданность Родине – это достойный ориентир для всех патриотов России», – отметил в поздравлении глава региона.