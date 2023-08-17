62 фермера Тверской области могут получить субсидии на выращивание картофеля и овощей

В регионе увеличивают поддержку производителей картофеля и овощей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

17 августа на заседании областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос об увеличении поддержки местных производителей картофеля и овощей открытого грунта.

62 фермера могут претендовать на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ. Ставка субсидии на 1 га посевов для картофелеводов составляет 3360 рублей, для овощеводов – 4100 рублей.

19 аграриев, занимающихся элитным семеноводством, могут рассчитывать на возмещение части затрат на минеральные удобрения, средства защиты растений, ГСМ, запчасти для сельхозтехники. Субсидия предоставляется из расчёта 2500 рублей на 1 тонну элитных и (или) оригинальных семян картофеля или овощных культур, включая гибриды.

Кроме того, возместить затраты на поддержку производства картофеля и овощей могут 63 предприятия, а также пять личных подсобных хозяйств. Им возместят часть затрат на приобретение семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, инвентаря и оборудования