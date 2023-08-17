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НовостиОбщество17 августа 2023 13:09

В Тверской обласи 17 августа ожидаются гроза и ливень

МЧС предупредило жителей Тверской области о грозе 17 августа
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
МЧС предупредило жителей о грозе

МЧС предупредило жителей о грозе

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21:00 вечера 17 августа в отдельных районах региона ожидается гроза, усиление ветра при грозе отдельными порывами до 15 м/с. Возможны локальные дожди.

Воздух днем 17 августа прогрелся до +30 градусов. На ночь синоптики передают +13... +18 градусов.

Будьте внимательны и осторожны. Помните о правилах безопасности при ухудшении погоды.