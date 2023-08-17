В Тверской обласи 17 августа ожидаются гроза и ливень

МЧС предупредило жителей о грозе
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21:00 вечера 17 августа в отдельных районах региона ожидается гроза, усиление ветра при грозе отдельными порывами до 15 м/с. Возможны локальные дожди.
Воздух днем 17 августа прогрелся до +30 градусов. На ночь синоптики передают +13... +18 градусов.
Будьте внимательны и осторожны. Помните о правилах безопасности при ухудшении погоды.