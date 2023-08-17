Пропавшая 16-летняя жительница Торжка вернулась домой

Пропавшая в Торжке девушка вернулась домой Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области завершены поиски 16-летней девушки. Ранее сообщалось, что 12 августа несовершеннолетняя жительница Торжка ушла из дома, периодически выходила на связь с родственниками, а потом перестала.

По факту исчезновения девушки Торжокским межрайонным следственным отделом регионального СКР была организована доследственная проверка.

В настоящее время несовершеннолетняя самостоятельно вернулась домой. С ней побеседует следователь. Обстоятельства отсутствия несовершеннолетней устанавливаются.