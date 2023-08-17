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НовостиПроисшествия17 августа 2023 12:35

Срочная транспортировка в Тверь потребовалась девочке, пострадавшей в ДТП

Девятилетнюю девочку на вертолете срочно транспортировали в Тверь после ДТП
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Девятилетнюю девочку доставили в Тверь на вертолете Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Девятилетнюю девочку доставили в Тверь на вертолете Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

17 августа привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи девятилетней девочке - пациентке Вышневолоцкой ЦРБ.

Ребенок получил травмы в массовом ДТП на трассе М-10 "Россия" 16 августа.

Экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Вышневолоцкого ГО. Девочку осмотрели и транспортировали в Тверь. Проходить лечение она будет в детской областной клинической больнице.

Также накануне на лечение в ДОКБ на вертолете доставили двух мальчиков, получивших травмы в аварии.