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НовостиПроисшествия17 августа 2023 12:27

Телевизор и стиральную машину украл у мужчины житель Бежецкого округа

В Тверской области мужчину подозревают в квартирной краже
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителя Тверской области задержали за квартирную кражу

Жителя Тверской области задержали за квартирную кражу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 42-летний житель Бежецкого округа и сообщил, что из его квартиры украли телевизор и стиральную машину. Ущерб составил 45 000 рублей.

Полицейские выяснили, что потерпевший выпивал дома с приятелем, потом они вместе отправились в кафе. По возвращении хозяин заметил пропажу вещей. Оказалось, что мужчина не запер дверь, этим и воспользовался злоумышленник - ранее судимый неработающий 41-летний местный житель.

Фигуранта задержали. Технику он успел продать, а деньги потратить на алкоголь.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.