Телевизор и стиральную машину украл у мужчины житель Бежецкого округа

Жителя Тверской области задержали за квартирную кражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 42-летний житель Бежецкого округа и сообщил, что из его квартиры украли телевизор и стиральную машину. Ущерб составил 45 000 рублей.

Полицейские выяснили, что потерпевший выпивал дома с приятелем, потом они вместе отправились в кафе. По возвращении хозяин заметил пропажу вещей. Оказалось, что мужчина не запер дверь, этим и воспользовался злоумышленник - ранее судимый неработающий 41-летний местный житель.

Фигуранта задержали. Технику он успел продать, а деньги потратить на алкоголь.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.