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НовостиПроисшествия17 августа 2023 9:44

Жительница Твери хотела заработать в Интернете и лишилась сбережений

Мошенники обманули жительницу Твери на 191 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жительницу Твери обманули мошенники в Интернете

Жительницу Твери обманули мошенники в Интернете

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дежурную часть полиции Твери обратилась местная жительница и сообщила, что хотела заработать в Интернете и приняла приглашение в мессенджере. Сначала женщине предложили за деньги оценивать товары. Она выполнила работу и отправила данные карты для получения оплаты.

На счет заявительницы зачислили 400 рублей. Затем предложили регистрацию на сайте интернет-магазина для фиктивной покупки товаров с их последующей отменой. Деньги она преводила не через сайт, а физлицу.

С первых двух покупок женщина получила прибыль, деньги ей вернули. Потерпевшая сделала еще несколько заказов на общую сумму 191 000 рублей. Деньги больше не вернули.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.