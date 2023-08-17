Жительница Твери хотела заработать в Интернете и лишилась сбережений

Жительницу Твери обманули мошенники в Интернете Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дежурную часть полиции Твери обратилась местная жительница и сообщила, что хотела заработать в Интернете и приняла приглашение в мессенджере. Сначала женщине предложили за деньги оценивать товары. Она выполнила работу и отправила данные карты для получения оплаты.

На счет заявительницы зачислили 400 рублей. Затем предложили регистрацию на сайте интернет-магазина для фиктивной покупки товаров с их последующей отменой. Деньги она преводила не через сайт, а физлицу.

С первых двух покупок женщина получила прибыль, деньги ей вернули. Потерпевшая сделала еще несколько заказов на общую сумму 191 000 рублей. Деньги больше не вернули.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.