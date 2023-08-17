Свадьба лыжницы Натальи Непряевой и Александра Терентьева пройдет в Твери

Наталья Непряева и Александр Терентьев назначили дату свадьбы Фото: ПТО/Леонид Смирнов

Уроженка Твери, Олимпийская чемпионка Наталья Непряева и ее жених - призёр Олимпиады Александр Терентьев назначили дату свадьбы. Торжество запланировано на 23 сентября 2023 года и пройдет в Твери. Об этом tver.aif.ru сообщил источник.

В Твери пара торжественно распишется, а праздновать поедет в Москву.

Напомним, что о своих отношениях влюбленные объявила в октябре прошлого года. До этого момента Непряева тщательно скрывала свою личную жизнь. О помолвке молодые объявили в соцсетях около двух месяцев назад.

28 июля Наталья Непряева и Александр Терентьев приезжали в Тверь на встречу с юными лыжниками. Тогда журналисты отметили на пальце Натальи изящное помолвочное кольцо.