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НовостиПроисшествия17 августа 2023 9:00

Жителя Тверской области осудили на семь с половиной лет за убийство женщины

В Тверской области вынесен приговор мужчине за убийство сожительницы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителя Тверской области осудили за убийство сожительницы

Жителя Тверской области осудили за убийство сожительницы

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области вынесен приговор жителю Бологовского округа, осужденному за убийство женщины (ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Бологовским межрайонным следственным отделом регионального СКР в ходе следствия установлено, что в сентябре 2021 года мужчина выпивал с сожительницей и в ходе ссоры ударил ее по голове. Потерпевшая упала, ударилась об пол и через несколько дней скончалась в больнице.

Приговором суда мужчина получил 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.