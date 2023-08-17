Жителя Тверской области осудили на семь с половиной лет за убийство женщины

Жителя Тверской области осудили за убийство сожительницы Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области вынесен приговор жителю Бологовского округа, осужденному за убийство женщины (ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Бологовским межрайонным следственным отделом регионального СКР в ходе следствия установлено, что в сентябре 2021 года мужчина выпивал с сожительницей и в ходе ссоры ударил ее по голове. Потерпевшая упала, ударилась об пол и через несколько дней скончалась в больнице.

Приговором суда мужчина получил 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.