17 августа состоится прямой телеэфир с губернатором Тверской области

Вечером 17 августа состоится прямой эфир с губернатором Игорем Руденей. Фото: ПТО

17 августа в 21:00 состоится прямой эфир с губернатором Игорем Руденей в тверском блоке телеканала «Россия 24».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона расскажет об итогах встречи с Президентом РФ и о выездном совещании Совета Госдумы РФ по вопросу развития сельского хозяйства в условиях Нечерноземья.

Также ожидается, что губернатор расскажет про подготовку школ, детсадов и колледжей к учебному году, про крупных инфраструктурные проекты в регионе, про дорожные ремонты.

Трансляция прямого эфира также также запланирована в соцсети.