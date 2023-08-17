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НовостиОбщество17 августа 2023 8:53

17 августа состоится прямой телеэфир с губернатором Тверской области

Выйдет очередной вечерний прямой телеэфир с Игорем Руденей
Алексей АНДРЕЕВ
Вечером 17 августа состоится прямой эфир с губернатором Игорем Руденей.

Вечером 17 августа состоится прямой эфир с губернатором Игорем Руденей.

Фото: ПТО

17 августа в 21:00 состоится прямой эфир с губернатором Игорем Руденей в тверском блоке телеканала «Россия 24».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона расскажет об итогах встречи с Президентом РФ и о выездном совещании Совета Госдумы РФ по вопросу развития сельского хозяйства в условиях Нечерноземья.

Также ожидается, что губернатор расскажет про подготовку школ, детсадов и колледжей к учебному году, про крупных инфраструктурные проекты в регионе, про дорожные ремонты.

Трансляция прямого эфира также также запланирована в соцсети.