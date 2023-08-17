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НовостиПроисшествия17 августа 2023 7:02

На железнодорожной станции в Тверской области загорелся тепловоз

Горящий тепловоз потушили в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области загорелся тепловоз Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области загорелся тепловоз Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о возгорании тепловоза на железнодорожной станции Дынино в Сандовском округе Тверской области поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 17 августа.

На место убыли отделения ПСЧ-47, оперативная группа Сандовского пожарно-спасательного гарнизона, ДПК "Топоровское", бригада скорой медицинской помощи.

В 6:25 возгорание смогли потушить сами сотрудники состава.

По данным ГУ МЧС России по Тверской области, погибших и пострадавших нет, задержки движения пассажирских составов нет.