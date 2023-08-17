В Торжке ушла из дома и пропала 16-летняя девушка

В Торжке ищут пропавшую девушку Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту исчезновения 16-летней Софьи Соболевой.
Девушка пропала 12 августа. Несовершеннолетняя ушла из дома и последний раз выходила на связь с родственницей 16 августа. Организованы поиски пропавшей.
Всех, кто обладает информацией просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.
Несовершеннолетняя ушла из дома 12 августа Фото: СУ СК РФ по Тверской области