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НовостиПроисшествия17 августа 2023 6:26

В Торжке ушла из дома и пропала 16-летняя девушка

СК проводит проверку по факту исчезновения подростка в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Торжке ищут пропавшую девушку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Торжке ищут пропавшую девушку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту исчезновения 16-летней Софьи Соболевой.

Девушка пропала 12 августа. Несовершеннолетняя ушла из дома и последний раз выходила на связь с родственницей 16 августа. Организованы поиски пропавшей.

Всех, кто обладает информацией просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

Несовершеннолетняя ушла из дома 12 августа Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Несовершеннолетняя ушла из дома 12 августа Фото: СУ СК РФ по Тверской области