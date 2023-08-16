В Твери любители водных развлечений катаются на SUP-досках по Волге с питомцами

Жители Твери приобщают собак к водным развлечениям Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Жители Твери все активнее осваивают новый вид водных развлечений - SUP-доски. Популярность бординга на воде с каждым годом растет, а обилие рек и речушек в столице Верхневолжья позволяет совершать водный моцион ежедневно, при условии хорошей погоды, и любоваться городом с воды.

Так, вечер 16 августа выдался теплым и безветреным, поэтому бордов на воде было много. А вот райдеры были необычные - четвероногие. Некоторые любители "неэкстремального серфинга" взяли с собой собак на водную прогулку.

Питомцы вели себя дисциплинированно: смело стояли на "корме" или смирно сидели у ног хозяев и приветливо махали хвостом проплывающим мимо теплоходам.

Пассажиры махали в ответ руками и умилялись необычному зрелищу. А у детей собаки на бордах вызвали интереса больше, чем местные достопримечательности.