Новый фонтан заработал на бульваре Ногина в Твери

На бульваре Ногина заработал новый фонтан Фото: администрация Твери

В Твери на бульваре Ногина заработал новый фонтан. Конструкция строго геометрическая. Квадратную чашу фонтана, установленную перед торговым павильоном, украшают пять шаров со светодиодной подстветкой. Объект удачно вписался в новую благоустроенную зону, которая сразу стала местом притяжения жителей.

"Администрацией города проделана большая работа и теперь бульвар Ногина - не только современная ярмарочная территория, но и комфортное общественное пространство", - отметил член Координационного общественного Совета при главе администрации Пролетарского района Твери Вадим Казаков.

Вместе с фонтаном на бульваре Ногина заработали социальные ряды на 20 мест. А большой крытый торговый павильон был открыт еще в прошлом году.