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НовостиОбщество16 августа 2023 17:23

В Твери из-за ремонта теплосетей на две недели перекроют улицу Завидова

Участок улицы Александра Завидова в Твери будет перекрыт с 17 августа
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Закроют участок улицы от улицы Коминтерна до дома №13/12 по улице Завидова.

Закроют участок улицы от улицы Коминтерна до дома №13/12 по улице Завидова.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Твери ровно на две недели перекроют улицу Александра Завидова. С 8 утра 17 августа до 17:00 часов 31 августа проезд и парковку запретят на участке от улицы Коминтерна до дома № 13/12 по улице Завидова.

Соответствующее распоряжение за подписью замглавы администрации Твери Дениса Черных опубликовано на сайте горадминистрации.

На перекрытом участке работы будет вести "Тверская генерация". Коммунальщики должны установить перед ремонтируемым участком соответствующие дорожные знаки.

Водителям рекомендовано искать пути объезда.