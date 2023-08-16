Губернатор Игорь Руденя проверил ход строительства Западного моста в Твери

На площадке работает 280 человек и 68 единиц техники. Фото: ПТО

16 августа губернатор Игорь Руденя в очередной раз проинспектировал ход строительства Западного моста.

Вместе с главой региона стройку посетил депутат Госдумы РФ Владимир Васильев.

Игорь Руденя похвалил скорость, с которой строится мост.

«Работы на Западном мосту идут высокими темпами несмотря на то, что поменялись требования по дорогам, высоте проездов. Наращиваем объем работ», - прокомментировал губернатор.

К настоящему моменту рабочие завершили устройство мостовых опор. На стройку завезён весь металл, который потребуется для строительства левой половины моста. Ведётся сварка и надвижка пролётов. На площадке работают 280 человек и 68 единиц техники.

Напомним, строительство Западного моста в Твери - большой инфраструктурный проект, реализуемый по поручению Президента России. Мост протянется на 349,57 метра в длину. Движение по нему будет организовано по шести полосам. Под мостом смогут ходить теплоходы. Завершить стройку предполагается до 2025 года.

Читайте о том, что увидел на стройплощадке корреспондент "КП"-Тверь".