Выборы в Тверской области ассоциируются у избирателей с Геной и Чебурашкой

Избирательная комиссия Тверской области подвела итоги конкурса на лучшую творческую работу Фото: Избирательная комиссия Тверской области

Избирательная комиссия Тверской области подвела итоги конкурса на лучшую творческую работу к 30-летию избирательной системы и Конституции Российской Федерации. Участие в нем приняли члены общественных организаций инвалидов.

Мастера прикладного искусства работами умилили и порадовали, создав авторские праздничные открытки, вязаные игрушки и другие изделия.

В номинации "Лучшая литературная работа" победили Любовь Александрова из Лихославля, Светлана Миронова из Пено, Роман Юркин из Кашина.

В номинации "Лучшая художественная работа" приз забрал Вячеслав Розмин из Весьегонска.

В номинации "Лучшая творческая работа" наградили Тамару Рогожкину из ЗАТО Озерный и Екатерину Малышеву из Нелидова.

Призы и дипломы будут вручены победителям в канун празднования Дня Государственного флага Российской Федерации 22 августа.

Избирательная комиссия Тверской области благодарит авторов за творческий настрой и активную гражданскую позицию.