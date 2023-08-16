Выборы в Тверской области ассоциируются у избирателей с Геной и Чебурашкой

Избирательная комиссия Тверской области подвела итоги конкурса на лучшую творческую работу Фото: Избирательная комиссия Тверской области
Избирательная комиссия Тверской области подвела итоги конкурса на лучшую творческую работу к 30-летию избирательной системы и Конституции Российской Федерации. Участие в нем приняли члены общественных организаций инвалидов.
Мастера прикладного искусства работами умилили и порадовали, создав авторские праздничные открытки, вязаные игрушки и другие изделия.
В номинации "Лучшая литературная работа" победили Любовь Александрова из Лихославля, Светлана Миронова из Пено, Роман Юркин из Кашина.
В номинации "Лучшая художественная работа" приз забрал Вячеслав Розмин из Весьегонска.
В номинации "Лучшая творческая работа" наградили Тамару Рогожкину из ЗАТО Озерный и Екатерину Малышеву из Нелидова.
Призы и дипломы будут вручены победителям в канун празднования Дня Государственного флага Российской Федерации 22 августа.
Избирательная комиссия Тверской области благодарит авторов за творческий настрой и активную гражданскую позицию.