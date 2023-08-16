На трассе М-10 под Вышним Волочком столкнулись большегруз и две легковые машины

Массовое ДТП с пострадавшими произошло на трассе в Вышнем Волочке Фото: УМВД России по Тверской области

Авария произошла около полудня 16 августа в Вышневолоцком городском округе, на федеральной трассе М-10 "Россия".

В районе села Коломно столкнулись грузовой автомобиль и две легковые машины. Один из автомобилей опрокинулся на крышу, другой съехал в кювет.

По предварительной информации УМВД России по Тверской области, в результате ДТП пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Всех доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.