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НовостиПроисшествия16 августа 2023 14:04

На трассе М-10 под Вышним Волочком столкнулись большегруз и две легковые машины

Семь человек пострадали в ДТП с большегрузом на трассе М-10 в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Массовое ДТП с пострадавшими произошло на трассе в Вышнем Волочке Фото: УМВД России по Тверской области

Массовое ДТП с пострадавшими произошло на трассе в Вышнем Волочке Фото: УМВД России по Тверской области

Авария произошла около полудня 16 августа в Вышневолоцком городском округе, на федеральной трассе М-10 "Россия".

В районе села Коломно столкнулись грузовой автомобиль и две легковые машины. Один из автомобилей опрокинулся на крышу, другой съехал в кювет.

По предварительной информации УМВД России по Тверской области, в результате ДТП пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Всех доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.