В Твери спасатели МЧС сняли с дерева кота и спасли котенка из коллектора

Спасатели дважды за день выезжали на помощь несчастным животным Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

16 августа в ГУ МЧС России по Тверской области поступило два сообщения с просьбой помочь животным, оказавшимся в ловушках.

В поселке Элеватор в Твери кошла залезла на дерево, застряла между ветками и не смогла спуститься самостоятельно.

Сотрудники отдельного поста ПСЧ-1 выехали на место, по лестнице забрались на дерево и сняли перепуганную кошку.

Еще один случай спасения произошел в Кимрах. Жители сообщили, что в канализационном коллектор сидит котенок.

Спасатели ПСЧ-11 спустились в колодец и достали грязного котенка. Сколько животное там просидело - неизвестно, главное, что спасательная операция прошла успешно.