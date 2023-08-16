Более 60 пьяных водителей поймали госавтоинспекторы на дорогах Тверской области

Госавтоинпекторы подвели итоги "Контроля трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные, с 11 по 13 июля, госавтоинспекторы провели рейд "Контроль трезвости" на дорогах Тверской области.

За время проверок был остановлен 61 водитель с признаками опьянения, 10 нарушителей установлено в Твери. Составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекторы призывают граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно или находятся в состоянии опьянения. Звоните в полицию по телефонам: 02, 102 или 112.